В Киев завтра, 9 мая, приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. У нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

"Завтра глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен посетит Киев, где встретится с президентом Зеленским, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, предыдущий визит Урсулы фон дер Ляйен был в феврале этого года.

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