Еврокомиссия выделила 500 млн евро на срочное укрепление европейской оборонной промышленности, что позволит усилить и военную поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Сегодня мы предоставляем 500 миллионов евро и внедряем новые меры по срочному укреплению потенциала оборонной промышленности ЕС. Предложение позволит европейской оборонной промышленности лучше поддерживать вооруженные силы Украины и стран ЕС", - говорится в сообщении Еврокомиссии в Твиттер.

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