Опубликован текст законопроекта №9278 "О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Это законопроект о переносе Дня Победы на 8 мая, внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским.

В случае принятия, 8 мая в Украине станет праздничным и нерабочим днем. А 9 мая (которое станет Днем Европы) будет рабочим днем.

Законопроект планируют принять в парламенте в ускоренном режиме.

Напомним, 8 и 9 мая в Одесской области запрещены митинги, марши, акции и любые массовые мероприятия. Также в полиции напомнили о запрете на использование символики национал-социалистического и коммунистического режимов.

Также сообщалось, что в Киев на 9 мая приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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