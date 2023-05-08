Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о переносе Дня победы над нацизмом на 8 мая Верховная Рада будет принимать в ускоренном режиме.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

"Мы в Верховной Раде поработаем над тем, чтобы в ускоренном режиме принять внесенный Президентом законопроект и юридически закрепить этот исторический момент", - сообщил Арахамия.

Напомним, сегодня утром Зеленский заявил, что 9 мая теперь будет отмечаться День Европы, а 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также сообщалось, что 8 и 9 мая в Одесской области запрещены митинги, марши, акции и любые массовые мероприятия. Также в полиции напомнили о запрете на использование символики национал-социалистического и коммунистического режимов.

Ранее в Минобороны сообщили, что вероятность обострения в войне на 9 мая невозможно спрогнозировать, она существует вне зависимости от даты.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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