8 и 9 мая в Одесской области запрещены митинги, марши, акции и любые массовые мероприятия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

В области усилят меры безопасности. Правоохранители будут дежурить у памятников и мемориальных комплексов.

На памятных местах у жителей будут проверять документы и наличие запрещенных предметов.

Также в полиции напомнили о запрете на использование символики национал-социалистического и коммунистического режимов.

Напомним, что 9 мая в Украине будут отмечать День Европы, а 8 мая - День памяти и победы над нацизмом. Законы об этом подпишет президент Владимир Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.