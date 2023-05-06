Мэр Одессы Геннадий Труханов, за которого накануне внесли залог в 13 миллионов гривен, уже на свободе. Его заметили гуляющим по городу.

Известно, что залог за городского голову Одессы внес депутат одесского горсовета из промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра.

Геннадий Труханов уже на свободе

Напомним, в четверг, 4 мая, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу на 60 дней по делу по заводу "Краян".

Одесский городской голова Геннадий Труханов и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета на сумму более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене. Высший антикоррупционный суд оставил мэру альтернативу выйти под залог в 13 миллионов гривен.

Защитник Труханова Александр Лысак подал жалобу в Апелляционную палату ВАКС по поводу заключения мэра Одессы под стражу и навестил своего подопечного в СИЗО.

"Страна" подробно рассказывала, почему мэра Одессы Геннадия Труханова отправили в киевский СИЗО и кто теперь главный в городе.