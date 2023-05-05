Адвокат Геннадия Труханова Александр Лысак подал апелляционную жалобу на решение суда о взятии под стражу мэра Одессы

"Сегодня в 8:45 подали апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда . Заседание апелляционной палаты ВАСКа состоится на следующей неделе", - рассказал "Стране" Лысак.

Он добавил, что сегодня утром навестил своего подзащитного в СИЗО.

"Сегодня был у подзащитного. Жалоб нет, он собран, все нормально, работаем", - сказал Лысак.

Отметим, это означает, что до решения апелляции вероятнее всего Труханов пробудет в СИЗО и залог вносить не будут.

Напомним, вчера Труханова взяли под стражу по делу по заводу "Краян". Высший антикоррупционный суд взял его под стражу на 60 дней с правом внесения залога в 13 миллионов гривен. Мэра Одессы взяли под стражу в зале суда.

Ранее адвокат заявил, что как только Труханов окажется на свободе по решению апелляции или после внесения залога, он вернётся к выполнению обязанностей городского главы.

Также сообщалось, что киевский городской голова Виталий Кличко заступился за взятого под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова.