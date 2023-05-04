В четверг, 4 мая, мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу по делу по заводу "Краян".

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Высший антикоррупционный суд взял его под стражу на 60 дней с правом внесения залога в 13 миллионов гривен.

Мэра Одессы взяли под стражу в зале суда.

Ранее Труханов не внес 30 866 000 грн залога, определенного судом, поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Как сообщили в САП, одесский городской голова Геннадий Труханов и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета на сумму более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.

Напомним, ранее суд заочно арестовал первого заместителя Труханова по делу о масштабной коррупции в Одесском горсовете.

По данным СМИ, мэра Одессы Труханова в декабре допрашивали сотрудники НАБУ. Однако официально об этом не сообщалось.