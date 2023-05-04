Источники "Страны" полагают, что взятие под стражу Геннадия Труханова - еще один шаг на пути к смещению его с поста мэра Одессы.

"Офис президента почти четыре года к этому шел, стремясь взять под контроль город. Тем более, что американцы постоянно делали акцент на необходимости убрать Труханова, считая его связанным с организованной преступностью. Но сначала была проблема с тем, что у "Слуг народа" не было своего кандидата в мэры и поэтому пришлось идти с Трухановым на ситуативный союз накануне местных выборов. Да и после них нельзя было снимать Труханова, не понимая на кого потом делать ставку на выборах.

Но после начала полномасштабной войны проблема, по большому счеету, отпала. Сейчас никаких местных выборов не будет еще долго.

В случае отставки Труханова и. о. мэра станет секретарь горсовета "слуга народа" Игорь Коваль. Кроме того, можно назначить и военную городскую администрацию. В любом случае в городе будет "прямое президентское правление". Осталось уговорить Труханова написать заявление. Хотя не факт, что даже это его спасет от тюрьмы - обвинительный приговор вполне реален", - говорит источник "Страны" в политических кругах.

Тем временем по Telegram-каналам идет путаница - кто будет управлять Одессой, пока мэр города Геннадий Труханов под стражей.

Многие пишут, что и. о. мэра будет секретарь горсовета "слуга народа" Игорь Коваль.

По закону действительно секретарь горсовета становится исполняющим обязанности городского головы, но только в одном случае - если мэр города по каким-то причинам складывает свои полномочия (или умирает).

То есть, для того, чтобы Коваль сейчас стал и. о. мэра, Труханов должен написать заявление об отставке. Но о том, что он написал такое заявление, пока ничего не сообщается.

Если же он не напишет заявление, то даже будучи в СИЗО до вступления в силу приговора суда, он останется мэром. А его отсутствие на рабочем месте - это будет вроде длительной командировки или отпуска. И на это время управлять городом будет один из его замов.

Как пишет издание "Думская" со ссылкой на источник в горсовете, такой зам уже определён. Обязанности мэра вместо Труханова будет исполнять Александр Филатов - заместитель мэра по вопросам деятельности исполнительных органов мэрии и директором департамента земельных ресурсов.

Также нельзя исключать, что Геннадий Труханов внесет залог и выйдет на свободу (а значит - и на работу). И также возможно, что он все-таки напишет заявление об отставке.

Напомним, ранее суд заочно арестовал первого заместителя Геннадия Труханова по делу о масштабной коррупции в Одесском горсовете.

Также мы писали, что в декабре прошлого года, по данным СМИ, мэра Одессы Труханова допрашивали сотрудники НАБУ. Однако официально об этом не сообщалось.