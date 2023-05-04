Александр Лысак, адвокат Геннадия Труханова, которого сегодня взяли под стражу, в комментарии "Стране" заявил, что его подзащитный остаётся мэром Одессы и выйдет из тюрьмы либо по решению апелляции, либо после внесения залога.

"Только что конвой оформил подзащитного в СИЗО, надеюсь, ненадолго. Настроение бодрое, боевое. К слову, залог существенно уменьшили — до 13 миллионов гривен с 30,866 миллионов, изначально прокуроры вообще требовали 50 миллионов. Для начала мы собираемся обжаловать данное решение. Поэтому завтра подадим апелляцию", - говорит Лысак.

По словам юриста, основная причина, почему Труханова взяли под стражу, — это попытка отстранить его от должности мэра.

"Других причин я не вижу. Почему судьи резко приняли такое решение? Вот это большой вопрос", — сказал Лысак.

При этом из слов адвоката выходит, что Труханов не исключает внесения залога, если суд не удовлетворит апелляцию.

"Как только Труханов окажется на свободе по решению апелляции или после внесения залога, он вернётся к выполнению обязанностей городского главы. По-другому быть не может", — сказал адвокат Труханова.

Напомним, сегодня Труханова взяли под стражу по делу по заводу "Краян".

Не только адвокат мэра, но и источники "Страны" в политических кругах полагают, что взятие под стражу Труханова - еще один шаг на пути к смещению его с поста мэра Одессы.