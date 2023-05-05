Мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу по делу о продаже городу по завышенной цене бывшего административного здания завода "Краян". Конкретно городского голову обвиняют в том, что он с "подельниками" таким образом присвоил бюджетные деньги.

Что означает для одесского мэра такой поворот в его судьбе и кто теперь будет руководить Одессой, разбиралась "Страна".

Миллионов чертова дюжина

В четверг, 4 мая, Высший антикоррупционный суд взял под стражу мэра Одессы Труханова по делу о растрате более 92 млн грн из городского бюджета при покупке бывшего админздания завода "Краян".

О такой мере пресечения для Труханова суд попросила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Исходя из того, что обвиняемый не внес 30,866 млн грн залога, определенного судом, прокурор обратился к суду с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога. ВАКС, выслушав доводы стороны, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде взятия под стражу на срок до 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога. Во исполнение решения суда обвиняемого взяли под стражу в зале суда", - говорится в официальном сообщении САП.

По данным "Страны", Труханова отправили в Киевский СИЗО, который более известен под названием "Лукьяновский" (так как находится в районе Киева Лукьяновка). Адвокат одесского мэра Александр Лысак заявил прессе, что защита обжалует решение ВАКС в отношении Труханова. Если апелляция не поменяет меру пресечения, то мэр, скорее всего, внесет залог.

По делу "Краяна" вместе с Трухановым проходит группа одесских чиновников и бизнесменов. Антикоррупционные органы обвиняют их в том, что городские власти в 2016 году приобрели по заведомо завышенной цене заводоуправление обанкротившегося "Краяна". В отремонтированное здание потом переехали ряд ряд служб горсовета (это так называемая новая мэрия).

Обвиняемые, по версии следствия, рассчитывали завладеть суммой 92 млн грн, которую хотели легализовать через фиктивное предприятие, основатель и руководитель которого, как утверждает обвинение, сейчас проживает на неподконтрольной территории Луганской области. Однако счета компании-продавца здания были арестованы по требованию НАБУ и САП.

Тогда дело оказалось в итоге в Малиновском районном суде Одессы, где в июле 2019 года Труханова, его заместителя Вугельмана и других фигурантов оправдали на том основании, что их вина следствием не была доказана. Труханову это дало возможность переизбраться на новый срок на выборах 2020 года.

САП, правда, тем же июлем обжаловала оправдательный приговор.

В феврале 2021-го апелляция ВАКС его отменила, направив дело "Краяна" на новое рассмотрение в первой инстанции - и на этот раз в этот качестве выступил сам высший антикоррсуд, который сначала выписал Труманов крупный залог, а затем, после того: как его не внесли, взял Труханова под стражу.

Зачем посадили мэра

Сначала несколько слов, кто же будет руководителем города на время отсутствия Труханова.

По Telegram-каналам вчера прошла информация, что и. о. мэра якобы будет секретарь горсовета "слуга народа" Игорь Коваль.

По закону действительно секретарь горсовета становится исполняющим обязанности городского головы, но только в одном случае - если мэр города по каким-то причинам складывает свои полномочия (или умирает).

То есть, для того, чтобы Коваль сейчас стал и. о. мэра, Труханов должен написать заявление об отставке. Но о том, что он написал такое заявление, пока ничего не сообщается.

Если же он не напишет заявление, то, даже будучи в СИЗО, до вступления в силу приговора суда (который еще неизвестно когда будет вынесен), он останется мэром. А его отсутствие на рабочем месте - это будет вроде длительной командировки или отпуска. И на это время управлять городом будет один из его замов.

Как пишет издание "Думская" со ссылкой на источник в горсовете, такой зам уже определён. Обязанности мэра вместо Труханова будет исполнять Александр Филатов - заместитель мэра по вопросам деятельности исполнительных органов мэрии и директором департамента земельных ресурсов.

Соответствующее распоряжение Труханов подписал перед поездкой в Киев на заседание ВАКС.

По идее замещать мэра должен был его первый зам Сергей Тетюхин, которого горсовет утвердил в этой должности 3 мая (как, к слову и Филатова). Однако Труханов якобы не успел подписать решение о Тетюхине. Ко всему прочему еще тот сейчас находится в отпуске.

Но, повторимся, де-юре главой города остается Труханов, и к теме управления городом мы еще вернемся.

Возвращаемся к городскому голове. Собеседник в Одесском облсовете со говорит со ссылкой на свои источники в мэрии, Труханов якобы ожидал домашний арест в виде меры пресечения, тогда как "оппоненты мэра" - взятие под стражу с залогом 50 млн грн.

"Тринадцать миллионов - это выгоднее, скорее, Труханову. Для него это - сумма вполне подъемная", - говорит источник.

Но главный, конечно, вопрос, как вся эта нынешняя ситуация скажется на политическом раскладе в Одессе и удержится ли Труханов на своем посту.

По этому поводу высказываются разные версии.

"Оппоненты мэра говорят, что нынешнее решение суда - часть большого наступления на Труханова, что якобы готовится создание городской военной администрации (по типу Чернигова - Ред.) Я отношусь к этому скептически: все-таки Одесса - не прифронтовой город как Чернигов. Труханов всегда умудрялся пройти между каплями, хотя внешний вид и имидж вроде бы не позволяет предположить у него это качество. Его многие пытались играть, но он всех пересидел. Хотя посмотрим, как будет в этот раз", - говорит источник в Одесском облсовете.

В свою очередь собеседник среди одесских парламентариев полагает, что решения по Труханову - "постановка власти", чтобы "крепче посадить того на крючок".

"Напомню, что сначала залог был более 30 млн грн, а сейчас его снизили до 13-ти. По Одессе ранее ходили разговоры, что по делам, связанных с мэрией, закрыли самых разных людей, но не Труханова, который, получается, договорился, с властью. Теперь, после решения суда, выходит, что это не так. Но я думаю: он посидит несколько дней и выйдет - или по решению апелляции, или под залог. И все будет, как прежде. Если бы за него всерьез взялись, то поступили бы как с Мамаем (бывший мэр Полтавы Александр Мамай, уволенный с поста во исполнение приговора ВАКС, признавшего его виновным в растрате - Ред.) или с Атрошенко (мэр Чернигова Владислав Атрошенко был судом на год отстранен от исполнения своих обязанностей, а управление городом приняла военная администрация - Ред.) А Труханов спокойно плетет интриги в городе, а значит, чувствует свою силу. Олег Брындак (и.о.заммэра - управляющего делами исполкома горсовета - Ред.), которого вроде бы обвиняли в махинациях с землей и разных других делах, как ни в чем не бывало раздает интервью иностранным СМИ. Когда в феврале проходила предыдущая сессия горсовета депутаты провалили голосование за двух замов Труханову (Тетюхина и Филатова - Ред.) А вот на сессии 3 мая все прошло гладко. Мое объяснение: у Труханова и Брындака все будет хорошо", - говорит нардеп, попросивший об анонимности.

Вместе с тем, источники "Страны", близкие к Офису президента, считают, что Труханова принуждают путем раскрутки уголовных дел против него написать заявление о добровольном сложении полномочий.

"Офис президента почти четыре года к этому шёл, стремясь взять под контроль город. Тем более, что американцы постоянно делали акцент на необходимости убрать Труханова, считая его связанным с организованной преступностью. Но сначала была проблема с тем, что у "Слуг народа" не было своего кандидата в мэры и поэтому пришлось идти с Трухановым на ситуативный союз накануне местных выборов. Да и после них нельзя было снимать Труханова, не понимая на кого потом делать ставку на выборах. Но после начала полномасштабной войны проблема, по большому счету, отпала. Сейчас никаких местных выборов не будет ещё долго. В случае отставки Труханова и.о. мэра станет секретарь горсовета "слуга народа" Коваль (бывший ректор Одесского национального университета Игорь Коваль - Ред.). Кроме того, можно назначить и военную городскую администрацию. В любом случае в городе будет "прямое президентское правление". Осталось уговорить Труханова написать заявление. Хотя не факт, что даже это его спасет от тюрьмы - обвинительный приговор вполне реален", - говорит источник "Страны", близкий к ОП.

Источник в окружении Труханова считает, что мэр не будет писать заявление на уход с должности мэра. В том числе и по причине того, что это не гарантирует ему безопасность в дальнейшем.

"Наоборот. Пока Труханов мэр - он в игре. Если он уходит с поста - его порвут на части. И все равно он получит обвинительный приговор. А может быть и не один. Поэтому он будет бороться, одновременно пытаясь договориться с Офисом президента о неком новом формате взаимоотношений, который удовлетворит обе стороны, при том, что Труханов остается мэром", - говорит источник.