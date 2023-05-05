Киевский городской голова Виталий Кличко заступился за взятого под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

"Это уже третий мэр, которого фактически убрали через суд. И это похоже на очередную попытку притеснения местного самоуправления. И, к сожалению, уже становится тревожной тенденцией - убирать избранных общиной мэров. Поэтому Ассоциация городов Украины (АГУ) просила суд взять Труханова на поруки", - заявил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что "как глава АГУ, я должен отстаивать права и интересы местного самоуправления".

При этом он отметил, что дело Труханова длится не один год, и все это время суды "принимают разные решения".

Напомним, Высший антикоррупционный суд взял Геннадия Труханова под стражу на 60 дней с правом внесения залога в 13 миллионов гривен. Как сообщили в САП, одесский городской голова и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета на сумму более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.

Напомним, адвокат Геннадия Труханова заявил, что его подзащитный остаётся мэром Одессы и выйдет из тюрьмы либо по решению апелляции, либо после внесения залога.

Мы подробно анализировали ситуацию с Трухановым в отельном материале.