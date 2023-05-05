Мэр Одессы Геннадий Труханов уже вышел из СИЗО под залог в размере 13,42 миллионов гривен.

Об этом сообщают источники "Страны" в окружении Труханова.

Известно, что залог за городского голову внес депутат одесского горсовета из промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра.

Напомним, в четверг, 4 мая, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу на 60 дней по делу по заводу "Краян". Высший антикоррупционный суд оставил мэру альтернативу выйти под залог в 13 миллионов гривен.

Защитник Труханова Александр Лысак подал жалобу в Апелляционную палату ВАКС по поводу заключения мэра Одессы под стражу.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему мэра Одессы Геннадия Труханова отправили в киевский СИЗО и кто теперь главный в городе.

Также мы писали, что в декабре прошлого года, по данным СМИ, мэра Одессы Труханова допрашивали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Однако официально об этом не сообщалось.

Кроме того, в феврале нынешнего года суд заочно арестовал уволенного первого заммэра Одессы Михаила Кучука, который фигурирует в "одесском деле" о коррупции местной власти и находится сейчас в Австрии.