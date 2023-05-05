За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог в размере 13,42 миллионов гривен. Это сделал депутат одесского горсовета из промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра.

Информацию он сам подтвердил "Суспильному".

"Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКС", - сказал журналистам Танцюра.

После внесения залога Труханова должны выпустить из СИЗО.

Как мы писали, в четверг, 4 мая, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу на 60 дней по делу по заводу "Краян". Высший антикоррупционный суд оставил мэру альтернативу выйти под залог в 13 миллионов гривен.

Защитник Труханова подал жалобу в Апелляционную палату ВАКС по поводу заключения под стражу.

Мы подробно анализировали, почему мэра Одессы отправили в СИЗО.