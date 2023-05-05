"Деньги уже зашли". Тринадцать миллионов залога за мэра Одессы Труханова внес депутат горсовета
За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог в размере 13,42 миллионов гривен. Это сделал депутат одесского горсовета из промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра.
Информацию он сам подтвердил "Суспильному".
"Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКС", - сказал журналистам Танцюра.
После внесения залога Труханова должны выпустить из СИЗО.
Как мы писали, в четверг, 4 мая, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу на 60 дней по делу по заводу "Краян". Высший антикоррупционный суд оставил мэру альтернативу выйти под залог в 13 миллионов гривен.
Защитник Труханова подал жалобу в Апелляционную палату ВАКС по поводу заключения под стражу.
Мы подробно анализировали, почему мэра Одессы отправили в СИЗО.