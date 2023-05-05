В Берлине на 8 и 9 мая запретили демонстрировать украинские и российские флаги возле трех советских мемориалов и петь военные песни.

Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Также запрещено "произносить лозунги, которые в связи со сложившейся ситуацией могут быть восприняты как одобрение, прославление или героизация войны в Украине".

Полиция объясняет запрет тем, что "война не должна выходить за рамки демократического дискурса в Берлине".

Ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

Подобный запрет на флаги уже существовал в прошлом году и вызвал критику со стороны Украины. Глава МИД Кулеба заявлял, что недопустимо ставить знак равенства между флагами Украины и России.

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