В Эстонии ждет штраф в размере 1 200 евро тех, кто хочет отметить 9 мая.

Об этом заявила подполковник Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры полиции Елена Мирошниченко, сообщает Postimees.

"Можно прийти с цветами на кладбище, поклониться павшим, развернуться и уйти. Настоятельная просьба полиции – не иметь при себе никакой символики и не слушать с помощью телефона агрессивную музыку.

С 5 по 9 мая мы запрещаем все публичные собрания, которые могут быть связаны с поддержкой агрессии. Никаких шествий с флагами России, другими запрещенными символами", - сказала Мирошниченко.

Напомним, в Латвии запретили праздновать 9 мая. Сейм страны одобрил законопроект о том, что в этот день нельзя будет запускать салюты и использовать другую пиротехнику, а также устраивать митинги, пикеты и шествия.

Ранее мы писали, что в Берлине 8 и 9 мая запретили демонстрации с флагами Украины и РФ и военные песни у мемориалов. Кроме того, запрещено "произносить лозунги, которые в связи со сложившейся ситуацией могут быть восприняты как одобрение, прославление или героизация войны в Украине".