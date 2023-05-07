Административный суд в Берлине разрешил использовать российские флаги возле советского памятника в Тиргартене 9 мая. Столичная полиция с этим не согласна и уже подала жалобу в суд высшей инстанции. Решение по этому вопросу ожидается в ближайшие часы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь полиции, суд изменил свое первоначальное решение о запрете российской символики после того, как накануне поздно вечером оно было обжаловано в срочном порядке. Кто именно обжаловал постановление, не уточняется.

В минувшую пятницу полиция Берлина объявила, что вновь, как и год назад, запретит использование российских и украинских флагов во время памятных мероприятий в честь победы во Второй мировой войне 8 и 9 мая в районах трех основных советских военных мемориалов, расположенных в немецкой столице: Трептов-парк, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде. Были также запрещены георгиевские ленты, ношение военной формы или ее отдельных элементов, исполнение военных песен.

Однако в тот же день административный суд снял запрет на украинскую символику на мероприятиях 9 мая, и это не вызвало возражений полиции. Запрет обжаловала запрет местная украинская организация.

Ранее мы сообщали, как отмечали День Победы в Трептов-парке Берлина в прошлом году.