Берлинский суд отменил объявленный полицией запрет на публичную демонстрацию украинских флагов 8 и 9 мая.

Об этом сообщают обжаловавшая запрет местная украинская организация и ее адвокат, пишет Би-Би-Си.

Полиция запретила украинские и российские флаги, но суд принял решение только об украинских - то есть запрет на российские остается в силе.

"Мы выиграли заседание в первой инстанции. По состоянию на сейчас запрет на украинские флаги и украинские песни снят", - объявила вечером в пятницу организация берлинских украинцев "Вiче".

"Административный суд поддержал наше мнение: запрет на украинские флаги является - говоря словами самого суда - очевидно незаконным", - сказал "Радио Берлин-Бранденбург" адвокат организации Патрик Хайнеманн.

Как поясняет "Радио Берлин-Бранденбург", полиция еще может обжаловать решение административного суда в Высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.

В пятницу полиция Берлина объявила, что вновь, как и год назад, запретит использование российских и украинских флагов во время памятных мероприятий в честь победы во Второй мировой войне 8 и 9 мая в районах трех основных советских военных мемориалов, расположенных в немецкой столице: Трептов-парк, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде. Запрещены также георгиевские ленты, ношение военной формы или ее отдельных элементов, исполнение военных песен.

Организация "Вiче" планирует провести 8 мая шествие в память об украинцах, погибших во Второй мировой войне.

Ранее мы сообщали, как отмечали День Победы в Трептов-парке Берлина в прошлом году.