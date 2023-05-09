На Красной площади в Москве начался парад к 9 Мая. С трибуны выступает президент РФ Владимир Путин.

В своем выступлении Путин отдельно обратился к россиянам, которые воюют в Украине. Говорит, что "против нашей родины вновь развязана настоящая война".

По словам Путина, Россия "защитит жителей Донбасса и обеспечит собственную безопасность".

Обвинил "западные глобалистские элиты" в "идеологии собственной исключительности", сравнив их с нацистами. "Похоже, они забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло".

Заявил, что в отдельных странах Европы "создают культ нацистов и их пособников". И заявил, что они готовят "новый поход на Россию", в котором Украина стала "разменной монетой".

В это время на Красной площади силовики готовятся противодействовать дронам.

Также были опубликованы кадры, как на мероприятие съезжаются лидеры нескольких стран: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Напомним, было заявлено присутствие на параде семи лидеров стран: Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Мэр Днепра Борис Филатов назвал "пид@расами" глав государств, которые будут присутствовать на Параде Победы в Москве 9 мая.