Состав гостей московского парада на 9 мая продолжает расширяться. У президента Узбекистана Шавката Мирзиёева объявили, что 8 мая он отправился в Москву с рабочим визитом и примет участие в праздновании Дня Победы.

Также в сообщении его пресс-службы говорится, что на параде все-таки будет и Александр Лукашенко, чье участие Минск до сих пор не подтверждал.

В сообщении говорится, что на завтрашнем московском параде ожидается присутствие лидеров семи государств: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Армении.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают все возможные меры для обеспечения безопасности на параде 9 мая, но "нужно быть начеку".

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого", – сказал он.

Песков также заявил о необходимости быть начеку: поскольку Россия имеет дело с "киевским режимом" - "нужна бдительность".

Отметим, что о визите иностранных лидеров на празднование 9 Мая в Москву стало известно только сегодня.

"Судя по всему, для Кремля это символический жест, который демонстрирует, что его союзники из числа стран бывшего СССР остаются с ним даже в условиях, когда все обсуждают вероятность атаки на Красную площадь во время парада. К слову, присутствие столь представительной делегации на параде, возможно, снизит вероятность атаки со стороны Украины из опасений навредить отношениям со среднеазиатскими странами и с Арменией", - комментирует информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее в Кремле заявляли, что на московском параде выступит Путин.