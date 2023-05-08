В России на 9 мая приедут четыре лидера стран-членов ОДКБ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров и Таджикистана - Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь Токаева сообщил, что он приедет в РФ на 8-9 мая с рабочим визитом и примет участие в параде 9 мая в Москве.

Таким образом из глав стран-членов ОДКБ пока не сообщалось только о приезде президента Беларуси Александра Лукашенко.

Некоторые телеграм-каналы пишут, что якобы белорусский президент из-за болезни не будет вовсе участвовать в мероприятиях ко Дню победы, но официально об этом не сообщалось.

Примечательно, что объявление о визите в Москву глав четырех стран сегодня появилось достаточно внезапно.

Ранее в Кремле заявляли, что иностранных лидеров на парад 9 мая не звали и там будет только президент Кыргызстана. Также анонсировалось, что на московском параде выступит Путин.

При этом ранее в Москве назвал удар беспилотником по Кремлю покушением на Путина, но выступление президента РФ отменять не стали.