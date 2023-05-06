Отмена мероприятий к 9 Мая в России в ряде регионов может свидетельствовать о все большем ощущении угрозы среди российского руководства в связи с последними атаками беспилотников.

Об этом сообщает британская разведка в своем Твиттере.

Как отмечает британская разведка, уже шесть областей и 21 город России, а также назначенные РФ "власти" Крыма отменили парады на 9 мая. Кроме того, Кремль не будет проводить торжественное принятие, а Москва ограничится празднованием в меньших масштабах.

"Время удара беспилотников по Кремлю за несколько дней до Дня Победы свидетельствует о все большей уязвимости России к таким атакам и почти наверняка повысило чувство угрозы со стороны российского руководства в связи с мероприятиями, посвященными Дню Победы", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что отмена мероприятий к 9 Мая, вероятно, может вызвать волну недовольства из-за войны в Украине.

Ранее сообщалось, что в Москве в районах Бульварного и Садового кольца начались сбои с работой автомобильной навигации из-за глушителей. Сотрудникам столичной полиции было сказано, что на время подготовки к параду 9 мая будет активирована смена локации GPS. Из-за этого навигаторы могут работать со сбоями.

В конце апреля сообщалось, что в Москве должен состояться парад на 9 мая, где должен выступить Владимир Путин. Песков рассказал, что иностранных лидеров на мероприятие не звали. И там будет только президент Кыргызстана, который 8 мая прибудет в Москву с визитом.