Еврокомиссия приветствовала решение президента Украины отмечать 9 мая вместо Дня Победы День Европы.

Об этом написала в Twitter представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант.

"Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы - это отражение европейской идентичности украинского народа", - подчеркнула она.

Напомним, завтра в Украину приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как писала "Страна", в Киеве на 9 мая в этому году полиция не будет ограничивать доступ граждан к мемориальному комплексу. Но будут усилены меры безопасности.

Тем временем война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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