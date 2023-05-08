Административный суд Берлина удовлетворил жалобу местной полиции и запретил демонстрацию на праздновании 9 Мая российских флагов и символики.

Об этом сообщается в Твиттере полиции германской столицы.

"Административный суд счел нашу жалобу обоснованной. Использование российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты на обозначенных мемориалах по-прежнему запрещено", - сказано в посте.

В минувшую пятницу полиция Берлина объявила о запрете на использование российских и украинских флагов, исполнение военных песен у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Запрет не распространяется на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. По утверждению правоохранителей, такое решение позволит "достойно почтить память павших воинов Советской армии".

В тот же день административный суд снял запрет на украинскую символику на мероприятиях 9 мая, и это не вызвало возражений полиции. Запрет обжаловала местная украинская организация.

А вчера суд в Берлине разрешил использовать российские флаги возле советского памятника в Тиргартене 9 мая. Столичная полиция с этим не согласилась и подала жалобу в суд высшей инстанции.