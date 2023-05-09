Часть сбитой под Киевом ракеты. Фото Андрея Небытова

В Киевской области нашли новые части сбитой российской ракеты, выпущенной в ходе ночной массированной атаки по Украине. Она привела к разрушениям гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.

Ракету сбили, обошлось без жертв. Судя по фото, ракета упала во двор частного дома.

ракетная атака на Киевскую областьчасть ракеты упала во двор под Киевом

Всего в ночь на 9 мая по Украине были пуски 25 ракет морского и воздушного базирования, 23 из них сбиты. Судя по всему, две ракеты, которые не сбила украинская ПВО в ходе сегодняшней ночной атаки, приземлились в Черкасской области

За сутки ВСУ отбили 42 атаки россиян. Противник нанес 30 ракетных и 60 авиационных ударов.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.

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