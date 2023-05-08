В Одесской области ночными ракетными ударами уничтожена база отдыха в Белгород-Днестровском районе. Пострадали еще пять соседних баз и более 20 частых дачных домов.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Предварительно обстрелы совершены крылатыми ракетами Х-22.

Напомним также в Одессе из-за ночных обстрелов и пожара на складе полностью сгорела гуманитарная помощь Красного Креста, уничтожен склад площадью 1000 кв. метров, заявили в организации.

Погиб охранник склада и еще два человека получили ранения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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