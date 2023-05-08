В Одессе из-за ночных обстрелов и пожара на складе полностью сгорела гуманитарная помощь Красного Креста. Уничтожен склад площадью 1000 кв. метров.

Об этом заявили в организации.

Из-за этого оказание гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов одесского филиала КК приостановлены.

Также стало известно, что из-за вчерашнего ракетного обстрела Николаевской области повреждения получили мобильный госпиталь николаевской организации КК. В результате часть медицинского оборудования, технических средств и мебели стали непригодными для дальнейшего использования.

Напомним, ночью по одному из складов логистической инфраструктуры на территории Одесского района попала ракета Х-22, начался сильный пожар, который уже потушили. Охранник склада погиб, а три человека получили ранения.

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