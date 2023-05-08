Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что этой ночью по Украине россияне выпустили "почти 60 дронов".

"Побывал у многоэтажки, куда ночью попали обломки русского дрона. Минувшей ночью варвары устроили самую массовую атаку дронами-камикадзе. Запустили около 60 "шахедов". 36 из них летели в столицу. Все были сбиты силами ПВО", - написал Кличко.

Напомним, утром командование Воздушных сил сообщало, что Киевскую область ночью атаковали 35 БПЛА и все они были сбиты.

В результате падения обломков БПЛА в Киеве пострадал жилой дом в Святошинском районе. Пять человек пострадали.

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