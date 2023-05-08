Появились подробности с места падения обломков российского беспилотника в Соломенском районе Киева ночью 8 мая.

Дрон упал во дворе четырех шестнадцатиэтажных домом. Практически во всех домах, которые расположены рядом с местом падения, выбиты окна.

На месте падения дрона образовалась большая воронка. Всего повреждено 10 автомобилей. Одна машина сгорела полностью. Из местных жителей никто не пострадал.

Фото с места падения обломков российского дрона в Киеве

По словам жителей поврежденных домов, взрыв произошел около 01:20.

"Через 15-20 минут на место приехали пожарные, они пошутили машины, которые горели. После чего прошлись по домам, проверили, все ли в порядке", - рассказывает житель одного из поврежденных домов.

Напомним, что в Святошинском районе Киеве от ночного удара пострадали пять человек, а также фасад жилого дома.

А в одной из гимназий рядом вылетели окна.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.