В киевской гимназии №154, которая находится в Святошинском районе, выбито более 60 окон в результате ночной атаки дронов.

Об этом сообщают местные СМИ и публикуют видео.

На них видны последствия атаки российских беспилотников сегодня ночью.

По словам очевидцев, взрыв произошел 8 мая где-то в 01:10.

Напомним, что в результате падения обломков БПЛА в Киеве пострадал жилой дом в Святошинском районе. Пять человек пострадали.

Утром командование Воздушных сил сообщало, что Киевскую область ночью атаковали 35 БПЛА и все они были сбиты.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.