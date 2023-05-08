В Одессе взят под стражу командир отделения воинской части ВСУ, который подозревается в получении взятки в 2500 тыс. долларов, выдавая себя за военкома.

Об этом сообщает прокуратура.

Деньги он получил, обещая военнообязанному помощь в изготовлении и предоставлении документов, позволяющих легально выехать из Украины.

2 мая 2023 года, сразу после передачи документов и получения взятки, он подозреваемый был задержан.

Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 268 400 гривен.

Ранее ГБР возбудило дело против одесского военкома, которого подозревают в незаконном обогащении на призывниках. В ГБР считают, что чиновник давал распоряжения подчиненным не призывать тех или иных лиц.

Также мы рассказывали подробности задержания работника военкомата, который продал два ручных гранатомета за 100 тысяч. По словам источников "Страны" в правоохранительных органах, торговец оружием по фамилии Даниловский 1982 года рождения работал в Корыстышевском объединенном территориальном центре комплектации и социальной поддержки.