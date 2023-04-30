Одесского военкома Евгения Борисова, у которого нашли дорогое авто и элитную недвижимость, отстранили от обязанностей и назначили проверку.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

"Вооруженные силы Украины безоговорочно будут способствовать расследованию всех обнародованных данных. Со своей стороны, командованием уже назначены служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур, чиновник отстранен на это время от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Ранее прошла информация, что Евгений Борисов, который является военным комиссаром Одесской области, владеет автомобилем за 250 тысяч долларов, который был ввезен в Украину под видом гуманитарной помощи. А на его мать-пенсионерку оформлена элитная недвижимость в Испании, стоимостью более 3 миллионов долларов. Причем купила она ее в декабре прошлого года - уже после начала войны.

Ранее мы рассказывали, что заместителя военкома города Болград Одесской области Владимира Руснака, который танцевал на 8 марта под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы, отправили в боевое подразделение.

Война в Украине продолжается уже 431-й день. Мы следим за новостями 30 апреля в своем онлайне.