Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против начальника Одесского областного территориального центра комплектации Евгения Борисова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГБР считают, что чиновник давал распоряжения подчиненным не призывать тех или иных лиц.

Также проверяют информацию о средствах его семьи, которые не соответствуют их доходам.

В настоящее время военный комиссар был отстранен от должности. Досудебное расследование продолжается.

Также в ОК "Юг" сообщили, что в отношении Борисова проводится служебная проверка.

Борисову инкриминируют злоупотребление служебным положением. По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал данные о матери Борисова, которая, по его данным, после начала вторжения РФ обзавелась виллой в Испании почти за 4 млн евро.

А сам военком Борисов, как писал Мосийчук, во время войны ввез в Украину премиальный Mercedes G63 AMG 2022 года выпуска.

Мосийчук утверждал, что Борисов получает огромный теневой доход от продажи "белых билетов".

Напомним, Резников сообщил, что украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненных военных.