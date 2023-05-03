ГБР возбудило дело против одесского военкома, которого подозревают в незаконном обогащении на призывниках
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против начальника Одесского областного территориального центра комплектации Евгения Борисова.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ГБР считают, что чиновник давал распоряжения подчиненным не призывать тех или иных лиц.
Также проверяют информацию о средствах его семьи, которые не соответствуют их доходам.
В настоящее время военный комиссар был отстранен от должности. Досудебное расследование продолжается.
Также в ОК "Юг" сообщили, что в отношении Борисова проводится служебная проверка.
Борисову инкриминируют злоупотребление служебным положением. По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал данные о матери Борисова, которая, по его данным, после начала вторжения РФ обзавелась виллой в Испании почти за 4 млн евро.
А сам военком Борисов, как писал Мосийчук, во время войны ввез в Украину премиальный Mercedes G63 AMG 2022 года выпуска.
Мосийчук утверждал, что Борисов получает огромный теневой доход от продажи "белых билетов".
Напомним, Резников сообщил, что украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненных военных.