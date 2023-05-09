В Днепре обломки сбитой российской ракеты упали на четырехэтажное здание. Пострадала 32-летняя женщина, она в больнице.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют видео последствий ракетной атаки.

В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир.

Как писала "Страна", в ночь на 9 мая по Украине были пуски 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них сбиты.

Под Киевом нашли обломки сбитой российской ракеты, которая упала во двор частного дома. А в Черкасской области сообщили о двух прилетах и пожаре.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.