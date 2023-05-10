Условий для полномасштабного наступления Украины пока нет, но подготовка к нему ведётся.

Об этом заявил в интервью DPA генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер после визита в Украину.

"Земля всё ещё болотистая и влажная. В некоторых местах на полях всё ещё есть большие озёра. В последние недели ещё не было условий для полномасштабного наступления", - сказал он.

Ранее мы публиковали видео залитых водой окопов украинских войск на Донбассе.

Также "Страна" писала, что под Кременной в Луганской области боевая техника вязнет в промокшей насквозь земле.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.