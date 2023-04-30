В воскресенье, 30 апреля, в Сети появилось новое видео из окопов украинских войск на Донбассе.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что погодные условия не меняются. В окопах по-прежнему стоит вода.

Ранее мы писали, что на передовой под Запорожьем идут сильные дожди и публиковали видео залитых водой окопов ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 431-й день. Мы следим за новостями 30 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 430-го дня войны. В Севастополе беспилотник поразил нефтебазу, пожар длился более семи часов. Спасатели завершили поисковые работы на многоэтажке в Умани после ракетного обстрела. Погибли 23 человека, среди них шестеро детей. Куратор "Вагнер" Пригожин сделал ряд противоречивых заявлений о ситуации внутри ВС России.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как украинцы поступают в вузы ради отсрочки от мобилизации.