Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему задерживается контрнаступление ВСУ. По его словам, военные морально готовы к контрнаступлению, однако в Украину прибыла еще не вся обещанная техника.

Об этом он сказал в интервью западным СМИ.

"С точки зрения мотивации наши военные готовы. С точки зрения комплектации бригад мы готовы. С точки зрения техники не все еще дошло. Вот вам и ответ", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина еще ожидает поставки бронетехники.

"Но с тем количеством можно идти вперед, и можно, мне кажется, преуспевать. Но будут большие потери. Для нас это неприемлемо", - отметил президент.

При этом Зеленский отказался комментировать возможные сроки начала контрнаступления.

В этом же интервью Зеленский заявил, что не может с уверенностью сказать, сможет ли Украина полностью восстановить свой суверенитет после предстоящего контрнаступления.

Также глава государства заявил, что Украина и дальше не будет публиковать данные о потерях в войне.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.