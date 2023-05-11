Украина и дальше не будет публиковать данные о своих потерях в войне.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил ВВС.

"Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Есть, к сожалению, смерти, есть, к сожалению, жертвы, к сожалению, раненые.

Нам не все равно, сколько людей ранено и сколько людей погибло. Мы понимаем количество пленных. Мы понимаем, сколько людей, которых сейчас с нами нет. Имеется соответствующее решение государства. Мы будем следовать этому решению", - сказал президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления. При этом он считает, что Украина может победить до осени следующего года.

Также глава государства заявил в интервью, что атаку на Кремль организовала Россия.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.