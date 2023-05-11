Зеленский заявил в интервью, что атаку на Кремль организовала Россия
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что удары по Кремлю дронами организовала РФ и отрицает причастность Украины.
Об этом он заявил в интервью западным СМИ, передает BBC.
"Я думаю, что они это сами сделали. Ничего там не произошло. Что там произошло? Что там за такая удивительная штука, бомбоноситель какой-то. А что там тогда ничего не вышло? Никто не погиб, все живы, все здоровы. Потому они сами это сделали. Совершенно, я уверен. Я не могу вам сказать на 100%, может там кто-то в Москве из их групп, ФСБ или еще от кого-то. Я не могу сказать на 100%, но это точно не делала Украина. Если бы это Украина делала, они бы это почувствовали", - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, в РФ пригрозили суровым наказанием за атаку на Кремль и заявили о разных вариантах ответа.
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