Президент Украины Владимир Зеленский считает, что удары по Кремлю дронами организовала РФ и отрицает причастность Украины.

Об этом он заявил в интервью западным СМИ, передает BBC.

"Я думаю, что они это сами сделали. Ничего там не произошло. Что там произошло? Что там за такая удивительная штука, бомбоноситель какой-то. А что там тогда ничего не вышло? Никто не погиб, все живы, все здоровы. Потому они сами это сделали. Совершенно, я уверен. Я не могу вам сказать на 100%, может там кто-то в Москве из их групп, ФСБ или еще от кого-то. Я не могу сказать на 100%, но это точно не делала Украина. Если бы это Украина делала, они бы это почувствовали", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в РФ пригрозили суровым наказанием за атаку на Кремль и заявили о разных вариантах ответа.

Ранее американский сенатор заявил, что пока нет никаких признаков того, что Украина стоит за ударом по Кремлю.

В США заявили, что не причастны к атаке беспилотников на Кремль.

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Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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