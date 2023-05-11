Дмитрий Песков. Фото: flickr.com

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые угрозы куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина покинуть Бахмут, заявил, что этого не произойдет, а город будет "взят под контроль" российскими силами.

Об этом он сказал в интервью сербскому телеканалу ATV.

"Я не буду называть ничьей фамилии, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о вооруженных силах Российской Федерации. Это все российские силы. Это все те же силы, которые всегда преследуют одну и ту же цель. Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят под контроль", - сказал Песков.

Он заявил, что в Бахмуте "ситуация действительно очень эмоциональная".

"Там сосредоточен очень мощный укрепрайон и крупная группировка вооруженных сил Украины, которая постоянно пытается прорваться. Есть также иностранное оружие, иностранное резервное оружие и так далее. Поэтому эмоции там кипят", - добавил Песков.

Также Песков считает, что задачу по "защите Донбасса" частично удалось решить, "а частично мы еще далеки от ее полного выполнения". 

"Обстрелы Донецка и других городов продолжаются. Поэтому мы должны оттолкнуть противника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена", - заявил спикер Путина.

Еще одной важной целью он назвал "демилитаризацию" Украины и заявил, что ракетные обстрелы продолжатся.

"Нам удалось немного потрепать украинскую военную машину... С помощью высокоточных российских ракет мы смогли уничтожить многие оружейные заводы, склады вооружения и так далее. Эта работа будет продолжена", - заявил Песков.

Он отметил, что России на момент начала вторжения "трудно было себе представить, что члены НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны сначала косвенно, а потом прямо будут вмешиваться в этот конфликт".

"Сейчас НАТО является де-факто участником этого конфликта на стороне Украины. Вы сами знаете о больших запасах оружия, боеприпасов, боевых материалов, финансовых средств и так далее. При этом каждый раз речь идет о повышении уровня тактико-технических характеристик этого оружия. Сначала одна ракета, потом мощнее, с большей дальностью полета", - сказал Песков.

Говоря об атаке дронов на Кремль, спикер Путина повторил тезис, что "мы будем реагировать на подобные шаги так, как и когда, когда и как мы сочтем это целесообразным". 

Напомним, что накануне командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил продвижение украинской армии под Бахмутом.

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