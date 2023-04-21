Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который сегодня вновь начал резко критиковать российские власти, внезапно решил похвалить пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря Путина Николай Песков воевал в ЧВК артиллеристом.

"Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек – Дмитрий Сергеевич Песков, в своё время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришёл и сказал: "Забери его простым артиллеристом". Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне на "Урагане", – рассказал Пригожин.

33-летний сын Дмитрия Пескова Николай в 1990-е годы уехал с матерью в Великобританию, там же получил образование. Затем вернулся в Россию, служил в ракетных войсках, после чего некоторое время работал корреспондентом RT. Во время частичной мобилизации 2022 года Песков-младший заявил пранкерам, выдававшим себя за офицеров-вербовщиков, что не совсем правильно, чтобы он находился на медосмотре в военкомате.

Ранее Пригожин пожаловался на расплодившиеся в России ЧВК.