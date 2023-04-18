Украина и США совместно работают над арестом иностранных активов ЧВК "Вагнера".

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время встречи с генпрокурором США Мерриком Гарландом.

Костин подчеркнул, что их обязанность – лишить организацию ресурсов для финансирования боевых действий в Украине и других горячих точках.

"Искренне приветствуем усиление сотрудничества с ФБР и решение Минюста США назначить постоянного советника по правовым вопросам в Киеве. Также среди наших приоритетов - активизация усилий по привлечению к ответственности "группы Вагнера" за международные преступления", - отметил Костин.

Ранее стало известно, что Офис генпрокурора начал проверку заявлений экс-вагнеровцев об убийствах украинцев.

Вчера бывшие российские заключенные, которые воевали в ЧВК "Вагнер", рассказали о массовых военных преступлениях россиян в Украине. Руководитель проекта Гулагу.нет Владимир Осечкин опубликовал видео с показанием двух бывших заключённых, которые воевали в ЧВК - Азамата Улдарова и Алексея Савичева. Они оба были помилованы Владимиром Путиным в конце августа и начале сентября 2022 года.