Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который почти месяц воздерживался от резкой критики командования армии РФ, вновь, похоже, вышел на тропу войны.

Российские военные телеграм-каналы публикуют видео с Пригожиным, который возмущается тем, что российские власти "плодят новые ЧВК" вместо того, чтобы дать под командование ЧВК "Вагнер" "200 тысяч солдат, как я просил".

"Пытаются каким-то образом разбавить ЧВК "Вагнер", чтобы это не была одна большая сила, которая может сыграть какую-то роль во внутренней политике. Это первое. А второе – всем же говорится, что когда-то будет борьба за власть и всем нужно свою частную армию иметь. Поэтому те люди, которые имеют деньги, они считают, что это офигенная тема сейчас – собрать ЧВК. И поэтому начинают плодиться ЧВК: газпромовский "Поток" ("Голубой поток", как мы его называем), всякие ЧВК "Бокарева", ЧВК "Редуты" и так далее. Каждой твари по паре", - рассказал Пригожин.

Он сообщил, что новые ЧВК плохо оснащены, плохо обучены и бегут с позиций под Бахмутом, после чего дыры приходится затыкать "вагнеровцам".

При этом Пригожин презрительно отозвался о российской армии и сказал, что если завтра ЧВК "Вагнер" распустят, то наемники, скорее, пойдут работать сторожами в гаражный кооператив, а не служить в армию.

Он добавил, что в ЧВК "Вагнер" сейчас 6000 человек, которые могут участвовать в управлении боем.

"Эти 6000 человек - последний резерв России, чтобы выиграть в этой войне", - заявил Пригожин, настаивая, что нужно дать ему под управление больше солдат, а не создавать новые ЧВК.

По данным СМИ, Пригожин принадлежит к влиятельному околокремлевскому клану командующего Росгвардией Золотова и губернатора Тульской области Дюмина, который ведет борьбу с не менее влиятельным кланом Шойгу за контроль над минобороны РФ и за освоение огромного военного бюджета России.

В феврале Пригожин обвинил Минобороны России в попытке скрыть свои преступления и пообещал обратиться в прокуратуру.

Он также высказывал претензии о том, что военные перекрыли ЧВК поставки боеприпасов.