Второй бывший "вагнеровец" Алексей Савичев, который в интервью основателю проекта "Гулагу.нет" Осечкину обвинил ЧВК "Вагнер" и Пригожина в массовых убийствах украинских пленных и мирных граждан, также отказался от своих слов.

В комментарии российским СМИ он заявил, что все им сказанное было прочитано по тексту, подготовленному Осечкиным. И его якобы Осечкин заставил это говорить, шантажируя неким компроментирующим видео.

«Он мне показал видео "Белого лебедя", вот, потом дал текст, какой я должен буду сказать», – заявил Савичев.

Ранее Владимир Осечкин опубликовал видео с показаниями двух бывших заключённых, которые воевали в ЧВК «Вагнер» - Азамата Улдарова и Алексея Савичева, которые заявили, что участвовали в военных преступлениях.

Позже Улдаров заявил, что сообщил о военных преступлениях Пригожина и "Вагнера" из-за шантажа.

Однако сам Осечкин считает, что Уладрова заставили отказаться от своих слов, и опубликовал видео, на котором и Улдаров, и Савичев говорят, что им начали поступать угрозы расправы после интервью.

Более того, он опубликовал новое видео с Улдаровым после разговора, который состоялся сегодня (то есть уже после того, как тот "ушел в отказ").

На видео Улдаров заявляет об угрозах в его адрес лично от Евгения Пригожина и начальника СБ "ЧВК Вагнер" Андрея Трошева о том, как его сейчас пытаются задержать и похитить люди Пригожина, угрожая расправой его родным.

Также в новом интервью Азамат Улдаров подтвердил показания Алексея Савичева о том, как гранатами закидали в траншее раненых украинских пленных, а также отказывавшихся воевать наёмников ЧВК.