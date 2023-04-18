Российский правозащитник и основатель проекта Гулагу.нет Владимир Осечкин опубликовал новое видео разговора с экс-вагнеровцами Улдаровым и Савичевым, который состоялся уже после публикации вчерашнего их интервью, где они признавались в военных преступлениях - убийствах мирных жителей и украинских пленных.

В ходе разговора Алексей Савичев говорит, что ему после выхода интервью звонят неизвестные и угрожают смертью.

Азамат Улдаров, в свою очередь, говорит, что ему угрожают тем, что, если он не опровергнет сказанное, то пострадает он и его сын.

Видео этого разговора Осечкин опубликовал после того, как утром появилось заявление Улдарова, на котором тот говорит, что ранее рассказал о военных преступлениях якобы из-за шантажа со стороны Осечкина.

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отрицает убийства мирных жителей и детей "вагнеровцами".

Осечкин также сообщил, что Пригожин развернул масштабную информационную кампанию против проекта Гулагу.нет, поскольку, по мнению правозащитника, боится ответственности из-за огласки военных преступлений ЧВК "Вагнер".

Напомним украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал проверить заявления экс-вагнеровцев об убийствах украинцев. Офис генпрокурора начал проверку и вместе с США работает над арестом иностранных активов ЧВК "Вагнера".