Один из бывших "вагнеровцев", который вчера в интервью обвинил ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина в массовых убийствах украинских пленных и мирных граждан, сегодня отказался от своих слов.

В Сети появилось видео, на котором Азамат Улдаров заявил, что сообщил о военных преступлениях Пригожина и "Вагнера" из-за шантажа.

По его утверждению, в распоряжении проводившего интервью правозащитника Осечкина якобы есть видео, где Улдарова насилуют в тюрьме, поэтому он "сказал это под диктовку".

Также он заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения во время интервью.

Пригожин в свою очередь обвинил опубликовавший расследование ресурс Gulagu Net в "работе с западными спецслужбами" и "фальсификациях". Также он считает причастными к этим интервью "продажных" офицеров российской ФСИН.

"У них есть архив заключенных, которые имели определенные, по лагерным понятиям, грехи в зоне – то есть либо их тайно изнасиловали, либо еще что-то. При этом они работают с группой офицеров ФСИН продажных, и это еще одно расследование. Далее эти заключенные используются по разным задачам. То, что мы сейчас видели, - это была задача фальсификации ЧВК "Вагнер", - заявил он.

О том, что интервью с бывшими заключенными, опубликованные Осечкиным, выглядит довольно странно, "Страна" писала еще вчера. Главный момент - то, что оба участника интервью на момент его обнародования находились на территории России. Поэтому была совершенно понятна перспектива, что в течение короткого времени их найдут люди от Пригожина и заставят сказать, что они его оболгали. Почему они все ж таки решили дать это интервью и почему Осечкин решил его опубликовать, несмотря на то что оба его участника находились в России, - вопросы пока открытые.

По данным Офиса генпрокуратуры, Украина и США работают над арестом иностранных активов ЧВК "Вагнера".