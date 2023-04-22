33-летний сын пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николай рассказал подробности о своей службе артиллеристом в ЧВК "Вагнер", о которой вчера сообщил ее куратор Евгений Пригожин.

Комментарий Николая Пескова опубликовала "Комсомольская правда".

По его словам, пойти в ЧВК "Вагнер" было "абсолютно мое решение". Но делал он это через отца, потому что "не знал, как правильно туда попасть".

Песков-младший сообщил, что служил под чужой фамилией в звании рядового. В "Вагнере" он пробыл менее полугода, поскольку такой была длительность контракта. Почему он решил уехать с фронта, Николай Песков не уточнил, но не исключил, что еще вернется в Украину.

Сын спикера Кремля добавил, что его самого и экипаж РСЗО "Ураган" приставили к наградам. Он получил медаль "За отвагу" за "подвиг" своего подразделения, суть которого отказался раскрывать.

Сын Пескова в 1990-е годы уехал с матерью в Великобританию, там же получил образование. Затем вернулся в Россию, служил в ракетных войсках, после чего некоторое время работал корреспондентом RT. Во время частичной мобилизации 2022 года Песков-младший заявил пранкерам, выдававшим себя за офицеров-вербовщиков, что не совсем правильно, чтобы он находился на медосмотре в военкомате.

Вчера мы приводили рассказ Пригожина о том, как Песков-старший устроил в его ЧВК сына.

"Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек – Дмитрий Сергеевич Песков, в своё время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришёл и сказал: "Забери его простым артиллеристом", - сообщил Пригожин.