По требованию Министерства культуры Украины YouTube удалил видеоролики о ЧВК "Вагнер" c более 1 млн просмотров, а также распространявшие их каналы.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.

"YouTube отреагировал молниеносно, удалив видеоролики "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров и распространяемыми каналами. Благодарю партнеров за оперативность", - сказано в посте.

Ранее "Страна" сообщала, что YouTube удалил канал российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова с расплывчатой формулировкой "за нарушение правил сообщества", которая никак не уточнялась.

Также мы писали, что видеохостинг заблокировал канал российского актера шоумена, юмориста и телеведущего Андрея Бочарова.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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