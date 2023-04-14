Рейтинг единого телемарафона в интернете падает. Минкульт направил запросы в YouTube и Facebook
В YouTube и Facebook падает популярность телемарафона "Единые новости" и распространяющих его украинских телеканалов. По этому поводу Минкульт уже обращался к YouTube.
Об этом сообщил в интервью "Лиге" министр культуры Александр Ткаченко.
"Недавно мы заметили определенное уменьшение трафика многих ресурсов, участвующих в телемарафоне, на YouTube. Были у нас вопросы по Meta (Facebook). В таких случаях мы реагируем. В частности, это касалось не только ресурсов, которые были в телемарафоне, но и "24 канала" и других. Мы обратились с письмами, сейчас в диалоге с YouTube", - сообщил он.
По его словам, сервис взял в обработку сообщения и проверяет, что произошло.
Напомним, ранее в Twitter разгорелся скандал, когда один из пользователей провел расследование о том, что алгоритм Twitter специально понижает рейтинг твитов о войне в Украине.
Ранее мы разбирались, что как украинцы смотрят единый телемарафон и почему его критикует Запад.
Также мы писали, что на всеукраинский телемарафон в проекте бюджета-2023 было заложено более 2 миллиардов гривен.