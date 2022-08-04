YouTube-канал популярного российского блогера и переводчика Дмитрия "Гоблина" Пучкова был удален "за нарушение правил сообщества".

В Украине канал был заблокирован к просмотру уже несколько месяцев.

Дмитрий Пучков известен у русскоязычной аудитории как автор переводов "от Гоблина" целого ряда фильмов. Также он считается популярным лево-консервативным блогером, который не стесняется говорить о временах СССР, а в последнее время поддержал российскую "спецоперацию" в Украине.

Дискуссии на историческую тематику, интервью с интересными собеседниками, разборы фильмов и телевизионных сериалов собирали сотни тысяч и миллионы просмотров.

В июне "Страна" сообщала, что видеоплатформа YouTube по запросам Службы безопасности Украины заблокировала почти 500 связанных с Россией каналов с аудиторией свыше 15 миллионов подписчиков.

А в мае YouTube за нарушение правил в отношении контента удалил более 70 000 видеороликов и 9 000 каналов, связанных с войной в Украине, в которых вторжение России называлось "освободительной миссией".